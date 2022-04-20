2022/04/20 | 17:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه باعتقال المجرمين المتورطين بحادث ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه باعتقال المجرمين المتورطين بحادث ذي قار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه باعتقال المجرمين المتورطين بحادث ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).