مركز الإعلام الرقمي يحذر من استمرار اختراق خصوصية المنتسبين

2022/04/20 | 17:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحذر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأربعاء، 20 نيسان، 2022، من استمرار اختراق خصوصية المنتسبين في الوزارات الأمنية.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيام وزارة الدفاع العراقية وعبر منصاتها الرقمية مؤخرا بنشر مئات الاسماء التي تم قبولها في الكليات العسكرية، خطوة غير صحيحة، فمن المحتمل أن تشكل تهديدا للبنية التحتية المعلوماتية لمؤسسات الدولة وانتهاكا للخصوصية الشخصية من خلال نشر الأسماء الخماسية واللقب والمحافظة لكل طالب تم قبوله". وأوضح أن "قاعدة البيانات هذه تعد معلومات تحمل حساسية خاصة للبلد ولا يوجد اي مبرر لنشرها وتداولها في بلد مستهدف من قبل الارهاب منذ سنوات، كما لا يمكن أن تندرج هذه الآلية ضمن لائحة الشفافية التي سعت وزارة الدفاع وحرصت على تحقيقها".وأشار إلى أنه "نوه في وقت سابق من العام الماضي الى خطورة تداول المعلومات الخاصة بالمنتسبين في الاجهزة الامنية لما يمثله من فرصة للجماعات الارهابية التي لديها فرق سيبرانية منتشرة في العديد من منصات التواصل الاجتماعي تعمل على “سرقة وانتحال هوية منتسبي هذه الاجهزة او تعريض حياة عائلات هؤلاء المنتسبين للخطر”.وشدد على "ضرورة اعتماد طرق اخرى في ابلاغ المنتسبين او الطلاب الذين تم قبولهم عبر هواتفهم الشخصية او بريدهم الالكتروني او عبر نشر ارقام خاصة (مؤقتة) يحصل عليه المنتسب حين التقديم للوظيفة في هذه الوزارة او تلك، فضلا عن العديد من الطرق التقليدية الاخرى".وجدد دعوته للجهات التشريعية في العراق الى ايجاد قانون لحماية البيانات الشخصية على أن يتضمن موادا تنظيمية وعقابية، لأهميته في ظل التحول الرقمي الذي تتجه اليه الدولة أسوة ببلدان العالم المتقدمة".

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