إردوغان: بغداد تدعم الحملة العسكرية التركية في شمالي العراق

2022/04/20 | 17:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد مقاتلين أكراد في شمالي العراق.وتأتي تصريحات الرئيس التركي غداة استدعاء بغداد السفير التركي لدى العراق لإبلاغه احتجاجا رسميا على الحملة العسكرية التي أطلقها إردوغان مؤخرا.وكانت القوات المسلّحة التركية قد أفادت […]

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