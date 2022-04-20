وقفة احتجاجية جزائرية أمام مقر الفيفا قبيل حسم القرار بشأن مواجهة الكاميرون

2022/04/20 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم جزائريون، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيوريخ السويسرية، عشية القرار المرتقب حول الطعن الذي رفعته الجزائر ضد الحكم الذي أدار لقاءها ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.

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