2022/04/20 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل السفير الإيراني في العراق بمناسبة انتهاء مهام عمله •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إيريج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق.وأكد السيد الكاظمي خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في […]

ظهرت المقالة الكاظمي يؤكد على اهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد على اهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد على اهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).