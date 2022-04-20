لجنة الانضباط تتخذ حُزمة قرارات قابلة للاستئناف

2022/04/20 | 17:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الانضباط تصدر حزمةً من القرارات اجتمعت لجنةُ الانضبـاط لمناقشةِ عدة اعتراضاتٍ وردت من بعض الأندية، واتخذت اللجنة فيها قراراتٍ قابلةً للاستئناف، وذلك كما يلي: * ناقشت اللجنةُ الاعتراضَ المُقدم من قبل نادي السياحة ضد نادي الدفاع الجوي ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرةِ القدم بخصوص مشاركةِ اللاعب الذي يحمل الرقمَ (19) (محمد عبد الواحد فاضل) […]

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