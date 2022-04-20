2022/04/20 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد تنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير الإيراني ايريج مسجدي.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيريج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والإيراني"، مشيرا الى "تصميم العراق أن يضطلع بدوره السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وهو ما سينعكس على أمن الشعوب ورفاهها وتوطيد تعاونها البيني".

من جانبه عبر السفير مسجدي عن اهتمام إيران بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء الكاظمي مع السفير الايراني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء الكاظمي مع السفير الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).