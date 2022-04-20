محمد صلاح يرد على موقع إنجليزي: لم أقصد لاعبي مانشستر يونايتد.. سهلوا مهمتنا

2022/04/20 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على موقع إنجليزي نقل تصريحاته عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأربعاء

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