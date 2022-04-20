الكاظمي: العراق مصمم على ترسيخ الاستقرار في المنطقة

2022/04/20 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن العراق مصمم على ترسيخ الاستقرار في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، استقبل بعد ظهر اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيريج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في العراق".وأكد الكاظمي خلال اللقاء بحسب البيان، "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والإيراني".وأشار إلى "تصميم العراق أن يضطلع بدوره السياسي كداعم لجهود السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وهو ما سينعكس على أمن الشعوب ورفاهها وتوطيد تعاونها البيني".وعبر السفير مسجدي من جانبه عن "اهتمام إيران بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع العراق، والعمل الثنائي المشترك وفق تطلعات البلدين الصديقين".

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