التشبع والحرب والمنافسة.. كيف بلغت

2022/04/20 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "نتفليكس"، منصة بث الفيديوهات الشهيرة، أن التضخم والحرب الأوكرانية والمنافسة الشديدة ساهمت في خسارة مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد، وفقا لما ذكرته رويترز، في حين أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة في طريقها لأسوأ خسارة منذ أكثر من عشر سنوات.

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