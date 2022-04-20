2022/04/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فتحي_المسكيني موجز تاريخ "المستقبل" عند الفلاسفةكان "المستقبل" لوقت طويل يعني ممكناً "لم يأت بعد" لكنّه لا يستطيع أن يفلت من قدره.



هكذا فهمه الوثنيون اليونان.



وفي هذا الصدد صاغ أرسطو مفهومه عن "المستقبل العرضي"، الممكن الذي لا يمكن الانتصار عليه إلاّ بنظرية في "أبدية" الحقيقة.



ثمّ صار غير قابل للتمييز عن عصور "آخر الزمان" أو عن عقيدة "الآخرة" أو عن فكرة "الحياة بعد الموت" بوصفها شرطا أخلاقيا لفهمه والسيطرة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلاسفة والمستقبل - فتحي المسكيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلاسفة والمستقبل - فتحي المسكيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).