تونس: اختلاط المفاهيم وتعوّص المخارج. - الطايع الهراغي

2022/04/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " "لا تُشِــرْ على مستبدّ ولا على وغد ولا على معجب برأيه ولا على متلوّن ولا على لجوج" -ابـــن هبيـــرة - "وليس يصح في الأفهام شيء ** إذا احتاج النّهار إلى دليل" -أبو الطيّب المتنبّي-"ضحكنا وكان الضحك منّا سفاهة....



" -أبو العلاء المعريّ- ......





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