الرئيس صالح يشدد على أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص ومعالجة مشاكل السكن

2022/04/20 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة لأولويات المواطنين استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 20 نيسان 2022 في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط السيد خالد بتال.وأكد الرئيس برهم صالح الدور المهم لوزارة التخطيط في وضع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والسياسات السكانية عبر البحوث والدراسات طبقا […]

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