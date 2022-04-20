2022/04/20 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xXxceg2CSp0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ام علي من بغداد: زوجي استشهد منذ 2005 وليومنا لم أحصل على حقوقه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ام علي من بغداد: زوجي استشهد منذ 2005 وليومنا لم أحصل على حقوقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).