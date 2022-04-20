محكمة جنايات كركوك تصدر حكماً على النائب السابق جمال شكور (وثيقة)

2022/04/20 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اصدرت محكمة جنايات كركوك الثانية التابعة لمحكمة استئناف كركوك حكما على عضو مجلس النواب السابق جمال شكور القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني لمدة عام مع التنفيذ ، والذي شغل قبل سنوات مديرا لبلدية كركوك وفي المادة 340من قانون العقوبات العراقي.

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