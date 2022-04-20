2022/04/20 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب شوارع في مدينة الصدر شرقي بغداد ! (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب شوارع في مدينة الصدر شرقي بغداد ! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب شوارع في مدينة الصدر شرقي بغداد ! (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).