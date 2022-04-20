خطأ جديد في صلاة إلهام شاهين يثير الجدل

2022/04/20 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “بطلوع الروح”، خطأً غير مقصود، تزامن مع أول ظهور للفنانة المصرية إلهام شاهين.سجادة الصلاة بالمقلوب وتجسد إلهام شاهين، شخصية “أم جهاد”، قائدة كتيبة لواء الخنساء التي تمثل الشرطة النسائية في مدينة الرقة.ويحملن نسائها السلاح على غير العادة في باقي الكتائب.وفي المشهد، تظهر أم جهاد المصرية […]

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