الزراعة تعلن تصدير التمور إلى 10 دول ورفع دعاوى ضد مجرفي البساتين

2022/04/20 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأحصت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أعداد النخيل في العراق، وفيما أشارت إلى تصدير التمور إلى 10 دول في العالم، أكدت إعدادها برنامجاً للقضاء على حشرة الدوباس.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النخيل تأثرت بشكل كبير بالحروب التي مرت بالعراق، مما أدى الى انتشار حشرة الدوباس والحميرة في فترات سابقة"، مبيناً أن "الوزارة أعدت برنامجا منذ سنوات من أجل مكافحة حشرة الدوباس والقضاء عليها بنسبة 85%، وكذلك مكافحة كافة الحشرات".وأضاف، أن "النخيل تعافت، وأصبح لدينا انتاج جيد، وتم فتح باب التصدير الى الخارج، مما عزز جهود الفلاحين للاهتمام بالنخيل ولدينا حالياً 19 مليون نخلة بحسب قسم الإحصاء في الوزارة".وأشار إلى أن "التمور العراقية يتم تصديرها الى 10 دول في العالم، منها مصر ودول المغرب العربي وتركيا وإيطاليا وهولندا".وفيما يتعلق بتجريف البساتين، أكد أن "عملية التجريف تمت خلال الفترات السابقة، نتيجة وجود البساتين قرب المدن"، مؤكداً أن "الوزارة رفعت الكثير من القضايا ضد المجرفين ومستمرة وهناك قانون يمنع تجريف البساتين".

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