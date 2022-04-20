ضبط قنابر هاون وأسلحة في ميسان

2022/04/20 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاربعاء، ضبط قنابر هاون وأسلحة وأعتدة في منطقة (المعيل) بقضاء الكحلاء.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من مقر الفوج الأول في اللواء 97 وبدلالة مصادر من مديرية استخبارات وأمن ميسان واجباً […]

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