اتحاد الكرة يشترط على الاندية تطبيق التراخيص للمشاركة في دوري المحترفين

2022/04/20 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن المشاركة في دوري المحترفين ستكون بتطبيق نظام التراخيص الآسيوي.وقال عضو الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم والناطق الرسمي احمد الموسوي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “المُشاركة في دوري المُحترفين للموسمِ المُقبل ستكون للأنديةِ التي تطبقُ نظامَ التراخيص المُعتمد لدى الاتحادِ الآسيوي”.وبين ان “دوري المحترفين خطوة تهدف […]

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