2022/04/20 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قضية الهجرة غير القانونية، فضلاً عن ملفات أخرى، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة.وبحسب بيان لمجلس وزراء اقليم كردستان حصلت ايرث نيوز نسخة منه، فقد “أعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن سعادتها بزيارة وفد حكومة إقليم كردستان، […]

ظهرت المقالة بينها الهجرة غير القانونية..



بارزاني ووزيرة داخلية بريطانيا يبحثان ملفات مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

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