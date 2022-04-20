الزراعة تعلن رفع دعاوى ضد مجرفي البساتين

2022/04/20 | 18:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمور العراقية يتم تصديرها الى 10 دول في العالم.

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