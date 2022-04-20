عدسة (بغداد اليوم) توثق توزيع السلة الغذائية في البصرة وميسان

2022/04/20 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

قال عدد من المواطنين في محافظتي البصرة وميسان، اليوم الأربعاء، اثناء تجوال عدسة (بغداد اليوم) ان "استلامهم للمواد الغذائية في السلة الغذائية يجري بانسيابية" .

وأضافوا ان "مواد السلة الغذائية مثل السكر والزيت والرز والمعجون والعدس جيدة وتساعدهم في ظل موجة الغلاء للمواد الغذائية في الاسواق العالمية".

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