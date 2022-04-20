الفتح يكشف عن المواقف المحلية والدولية باستبعاد الإطار التنسيقي عن الحكومة العراقية - عاجل

2022/04/20 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم الموسوي المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، وجود قناعة لدى جميع الاطراف المحلية والدولية بعدم وجودإمكانية لابعاد الإطار عن المشهد السياسي العراقي.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد ان حقق الإطار التنسيقي للثلث الضامن في البرلمان ولم تتمكن الاطراف الاخرى من ابعاد الاطار اصبحت هنالك قناعة لدى جميع الكتل السياسية بعدم قدرتها على تشكيل الحكومة دون الاتفاق مع الإطار".

وأضاف ان "دولًا خارجية اطلقت مبادرات لحل الازمة السياسية بعد ان كانت تدعم اطرافا اخرى بهدف ابعاد الاطار عن مباحثات تشكيل الحكومة".

وتابع الموسوي، ان "هذه المبادرات من بعض الدول كانت تهدف الى لملمة الوضع وحل الأزمة السياسية التي ادت الى تردي الوضع الاقتصادي بوجود جميع الاطراف السياسية".

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