هل هي سامة وتؤدي إلى الوفاة؟.. الحقيقة وراء بقع البطاطس الخضراء والبنفسجية

2022/04/20 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات وبلغات عدة منشورات تدعي أن ظهور بقعٍ بنفسجية وخضراء في البطاطس يجعل منها سامة وغير صالحة للاستهلاك برمتها حتى وإن أزيل الجزء الملون منها.

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