رئيس الجمهورية: من الضروري معالجة وتخفيف مشاكل السكن والبطالة والفقر

2022/04/20 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادي، فيما شدد على ضرورة الاستجابة لأولويات المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال".

واضاف ان " الرئيس استمع من الوزير إلى إيجاز حول سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لرفع مستوى أداء المؤسسات، ومعالجة المسائل التي تواجه الوزارات في النهوض بالمهام المناطة بها".

وأكد صالح على "الدور المهم لوزارة التخطيط في وضع خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والسياسات السكانية عبر البحوث والدراسات طبقا لأولويات المواطنين".

وأشار إلى "أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التي تقف أمام ذلك"، مشددا على ضرورة "معالجة وتخفيف مشاكل السكن والبطالة والفقر".

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