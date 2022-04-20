نهاية إسرائيل...هل ذلك ممكن؟ - محمد عمارة تقي الدين

2022/04/20 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين "الاحتلال جُملة اعتراضية في حياة الشعوب"، هكذا يؤكد مفكرنا الكبير جمال حمدان على حتمية نهاية كل فِعل احتلال، مادامت قلوب الشعوب تنبض بالحرية، ولا تُسقِط من ذاكرتها قضيتها.



كما أن مُغتصِب الحق دائمًا ما يشعر أن الحق حتمًا سيعود لأصحابه، وأن المجرم يطارده جُرمه، لذا دائماً ما تنهشه هواجس النهاية المأساوية.



ومن ثم دعنا نحاول الإجابة عن السؤال الذي لا يكٌ ......





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