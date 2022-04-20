2022/04/20 | 19:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوضت الخسائر جزئيا من خلال زيادة في الاشتراكات في أماكن أخرى كاليابان والهند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيتفلكس تفقد مشتركيها و30 مليار دولار من قيمته السوقية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيتفلكس تفقد مشتركيها و30 مليار دولار من قيمته السوقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).