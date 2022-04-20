2022/04/20 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود بارزاني يضع شرطا لزوال الانسداد السياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني يضع شرطا لزوال الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني يضع شرطا لزوال الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).