2022/04/20 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بشدة ما ورد في تسريبات تتعلق بوجود تضارب في المصالح مع شركة يمتلكها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه في صفقة تم توقيعها مع السعودية لاستضافة كأس السوبر الإسباني من 2019 وحتى عام 2029.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقامة السوبر في السعودية.. رئيس الاتحاد الإسباني يرد على تسريبات تقسيم الأموال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقامة السوبر في السعودية.. رئيس الاتحاد الإسباني يرد على تسريبات تقسيم الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).