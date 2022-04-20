باحث امريكي: المصير الفلسطيني يتوقف على المقاومة في وجه الجرائم الاسرائيلية

2022/04/20 | 19:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الباحث والاكاديمي الامريكي اندرسون فولك ، أستاذ القانون الدولي بجامعة برينستون، الاربعاء، ان المصير الفلسطيني يتوقف على المقاومة العنيدة في وجه الفظائع الاسرائيلية خصوصا ما يقوم به نظام الاحتلال الان ضد الشعب في المسجد الاقصى .ونقلت قناة ( برس تي في ) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن فولك قوله […]

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