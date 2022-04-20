مع قرب انتهاء مهلة الصدر.. نائب يفصح عن موعد جلسة البرلمان ومشروع أمن العراق الغذائي - عاجل

2022/04/20 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف نائب في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن مواعيد جلسات البرلمان وأهم القوانين فيها.

وقال عضو المجلس، ياسر اسكندر وتوت، لـ(بغداد اليوم)، إن "شهر رمضان لن يشهد عقد جلسة، فقد أعلن ان بعد العيد ستعقد أولى الجلسات التي سيطرح فيها مشروع قانون الأمن الغذائي للتمرير".

وأضاف وتوت، أن "قانون الأمن الغذائي مهم ويجب أن يمرر بالفترة المقبلة، بعدها سيتجه البرلمان لتمرير اللجان واختيار اعضائها وفق الاختصاصات التي كانو يعملون فيها".

وتابع، أنه رشح "لعضوية لجنة الأمن والدفاع كونه ضابط وعليه سيكون ضمن اللجنة التي ضمن اختصاصه".

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