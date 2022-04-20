مسعود بارزاني يحدد موعد انتهاء الانسداد السياسي في العراق

2022/04/20 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تحدّث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، عن الانسداد السياسي، فيما أشار إلى أن زواله مرهون باستقلالية قرار الأطراف السياسية.

وقال بارزاني في تغريدة له، إن "حينما تتيقن الاطراف السياسية باستقلال إرادتها وقرارها الوطني، ساعتها تنفرج الأزمة ويزول الانسداد السياسي".





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