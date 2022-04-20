سلطة الطيران المدني: استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

2022/04/20 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الرحلات الجوية في مطار بغداد تم اسئنافها بعد تحسن الاحوال الجوية".

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