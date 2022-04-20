بعد توقفها لساعات.. استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي

2022/04/20 | 19:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مصدر في سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي.وقال مصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الرحلات الجوية في مطار بغداد تم استئنافها بعد تحسن الاحوال الجوية”.

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استئناف الرحلات الجوية من والى مطار بغداد الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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