لقاء يجمع وزيرة الخزانة الأميركية بوزير المالية السعودي

2022/04/20 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الوزيرة جانيت يلين عقدت اجتماعا افتراضيا مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الثلاثاء.

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