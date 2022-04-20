القبض على متهم بقضايا الإرهاب شمالي بغداد

2022/04/20 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على متهم بقضايا الإرهاب في منطقة التاجي شمالي بغداد.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكّنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الأول التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، من إلقاء القبض على […]

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