وكالة “سانا” تحدد موعد انتهاء الأوكسجين من كوكب الأرض

2022/04/20 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا حياة بدون أوكسجين.هذه المعادلة تنطبق على كل الكائنات الحية وعلى رأسهم البشر.متى يمكن أن يختفي الأكسجين؟ لحسن الحظ هناك متسع من الوقت إلى أن ينفد الأوكسجين من كوكب الأرض؛ إذ أنه وفق وكالة ناسا، سيستغرق الأمر مليار سنة أخرى حتى يحدث ذلك، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة Merkur الألمانية.[…]

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