مضيق هرمز...ماذا يمر عبره؟

2022/04/20 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد صباح عبدالله

يعتبر مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات المائية في العالم حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان فهو يعد الممر لنحو 20% من نفط العالم وكذلك لـ22% من الغاز المسال المنقول بحراً، وأدناه تفاصيل ما يصدر من خلاله:

- المملكة العربية السعودية تصدر 9 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات البترولية منها 8 مليون عبر الخليج فيما تحتفظ بطاقة تصديرية تصل لـ5 مليون برميل عبر البحر الأحمر ولكنها تفضل التصدير عبر الخليج لانخفاض التكلفة.

- العراق يصدر 3.75 مليون برميل منها 3.3 مليون برميل عبر الخليج العربي.

- إيران تصدر 2.5 مليون برميل من الخليج العربي ورغم أنها أنشأت أنبوب لميناء جاسك على خليج عمان بطاقة مليون برميل الا أن هذا الميناء لا يبعد كثيرا عن مدخل الخليج وسيتعرض للغلق عند اندلاع أي صراع، لذا فالهدف منه هو الالتفاف على العقوبات الأميركية لبيع النفط بالصنادل البحرية (الدوب) التي يصعب تتبع مسارها.

- الكويت تصدر 2.64 مليون برميل عبر الخليج وليس لها منفذ آخر.

- الإمارات العربية المتحدة تصدر 2.87 مليون برميل منها 2.37 مليون برميل عبر الخليج العربي ونصف مليون برميل عبر خليج عمان حيث تصل طاقتها للتصدير من خليج عمان لـ50% من تصديرها للنفط لكنها لا تستغلها بسبب كلفة الضخ مع أن أنبوب أبو ظبي الفجيرة الواصل لخليج عمان طوله لا يزيد عن 250 كم ولكن تبقى الفجيرة قريبة على مدخل الخليج، لذا عند اندلاع أي نزاع مسلح سيغلق هذا المنفذ.

- قطر تصدر 1.1 مليون برميل كنفط ومكثفات ومشتقات بترولية جميعها عبر الخليج العربي.

- البحرين تصدر 150 الف برميل من النفط والمكثفات والمشتقات البترولية عبر الخليج العربي.

مجموع ما يعبر من نفط ومشتقات بترولية يوميا من مضيق هرمز بحدود 20 مليون برميل تمثل ثلث تجارة البترول العالمية، حيث يمكن تقليلها لـ14 مليون برميل يوميا عبر التصدير من منافذ أخرى، الا أن هذه المنافذ قريبة من مضيق هرمز كما في مينائي جاسك الإيراني والفجيرة الإماراتي الذي تم استهداف ناقلتي نفط فيه في حزيران 2019، فيما يمكن إيقاف خطوط الأنابيب السعودية نحو البحر الأحمر عبر استهداف محطات الضخ أو المستودعات كما حصل مؤخرا رغم حمايتها بمنظومات باتريوت لاعتراض الصواريخ.

225 الف طن من الغاز القطري المسال تعبر المضيق يوميا تمثل 22% من تجارة الغاز المسال حول العالم.

380 ألف طن من البضائع الأخرى تمر عبر المضيق يوميا بقيمة 480 مليون دولار باليوم حيث تمثل منفذ التبادل التجاري الرئيسي لقرابة 140 مليون أنسان يسكنون حول الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضيق هرمز...ماذا يمر عبره؟) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مضيق هرمز...ماذا يمر عبره؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).