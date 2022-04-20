الاتحادية تطيح بمتهم بالارهاب شمالي بغداد

2022/04/20 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم بقضايا الإرهاب شمال بغداد .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الأول التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 (إرهاب) في منطقة (التاجي) شمال بغداد ".

واضافت انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".

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