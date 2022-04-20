لن تصدق حتى تشاهده.. فيديو لامرأة تسقط تحت قطار متحرك وتنجو من الموت

2022/04/20 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا المراقبة في محطة قطار لحظة توصف بالصادمة، والتي سقطت فيها امرأة تحت قطار متحرك في الأرجنتين، ولكنها وبأعجوبة لم تتأذى بشدة جراء السقطة.

تم إنقاذها من قبل رجال الأمن في المحطة وبعض الأطباء، ومن ثم تم نقل المرأة إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات مختلفة وفاقدة للوعي.

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