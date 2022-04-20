اشتباكات بين قوات الجيش والبيشه في سنجار

2022/04/20 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين القوات الجيش والبيشة في سنجار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تبادل اطلاق النار تجدد، بين قوات اليبشه الموالية لحزب العمال الكردستاني والجيش العراقي في مجمع خانصور بقضاء سنجار".

وأضاف ان "القوات الأمنية تواصل عمليات فرض القانون في قضاء سنجار والنواحي التابعة له".

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