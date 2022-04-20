أدوية سامراء تحدد نسبة إنجار مصنع إنتاج الخيوط الجراحية

2022/04/20 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي أعلنت شركة أدوية سامراء، اليوم الأربعاء ، إنجازها 80% من مصنع إنتاج الخيوط الجراحية.وقال مدير عام الشركة، خالد محي الدين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من المؤمل المباشرة بإنتاج مادة الخيوط الجراحية خلال العام الحالي"، مبيناً أن "نسبة الانجاز الخاصة بإنشاء مصنع الخيوط الجراحية بلغت 80 %".وأضاف، أن "الشركة تستعد لأهم حدث لها في العام الحالي 2022، المتمثل بانجاز مصنع الخيوط الجراحية خلال الفترة القليلة القادمة"، لافتا إلى أن "الشركة المنفذة (نور ميديكال التركية) وصلت الى المرحلة النهائية من عملية نصب القواطع للقاعات الإنتاجية في المصنع ولم يتبق سوى وصول الخطوط الانتاجية لتنصيبها وتشغيل المصنع والبدء بالانتاج خلال العام الحالي 2022".وحول الجدوى الاقتصادية من المشروع ذكر مدير قسم المشاريع في الشركة، المهندس محمد غازي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى العراق والوطن العربي وحسب الاستنتاجات والبيانات التقديرية فإن إنتاج المصنع من مادة الخيوط الجراحية سيغطي ما نسبته 35% من الحاجة الفعلية للبلد وهي نسبة كبيرة سيكون لها مردود مالي ضخم للشركة اضافة الى توفير هذه المادة في السوق المحلية بدل استيرادها المكلف للدولة".

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