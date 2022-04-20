أول تعليق من البنتاغون على الصاروخ الروسي

2022/04/20 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا ترى في التجربة الصاروخية الروسية أي تهديد لواشنطن أو لحلفائها.

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