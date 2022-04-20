شاهد بالفيديو.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق ! | تقرير

2022/04/20 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wPv4-DAICQ0

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