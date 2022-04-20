خلال يوم واحد.. طريقة للتخلص من الزكام

2022/04/20 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الزكام من الأعراض المزعجة المصاحبة لنزلات البرد والأنفلونزا، إليك طريقة للتخلص من الزكام في يوم واحد والمشروبات التي تساعد على علاجه.عند الإصابة بنزلات البرد والزكام قد يعاني البعض من أعراض مصاحبة للمرض والتي قد تؤثر على الحياة اليومية، ولهذا من المهم التخلص من الزكام من خلال اللجوء إلى بعض الطرق الطبيعية التي […]

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