الجزائر تتحرك لتلبية الطلب العالمي على غازها

2022/04/20 | 20:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن الجزائر “تكافح” من أجل تلبية الطلب المتزايد على غازها بسبب عدم قدرتها على توفير غاز إضافي بسرعة.ونقلت الصحيفة عن خبراء أن عدم قدرة الجزائر على توفير الغاز الإضافي في المدى القصير سببه “النقص طويل الأمد في الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بالبلاد، مما تركها […]

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