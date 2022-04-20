2022/04/20 | 21:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتمنى على جميع وسائل الاعلام عدم التعامل مع هؤلاء الاشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلق على ما يصدر من متحدثي محاور العمليات والقيادات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلق على ما يصدر من متحدثي محاور العمليات والقيادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).