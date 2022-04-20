وزير خارجية الأردن يبحث مع وفد أمريكي الوضع في القدس

2022/04/20 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية أيمن الصفدي التقى وفدا أمريكيا وصل الأردن، الأربعاء، في بداية جولة إقليمية لـ"بحث التصعيد الخطير في القدس ومقدساتها وسبل وقف التصعيد".

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