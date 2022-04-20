شرطة النجف تعلن انتهاء الاستعدادات الخاصة بزيارة الإمام علي (ع)

2022/04/20 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الأربعاء، انتهاء الاستعدادات الخاصة بزيارة الإمام علي (ع).

وقال قائد شرطة النجف اللواء باسم مجيد فيصل في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) "انهينا جميع الاستعدادات واصبحت مدينة النجف الاشرف جاهزة لاستقبال زائري مرقد الإمام علي عليه السلام".

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